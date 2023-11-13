Турбизнес обеспокоен катком на Советской площади в Ярославле

В мэрию Ярославля обратились представители туристского сообщества, обеспокоенные отсутствием мест для парковки туристических автобусов из-за строительства катка около храма Ильи Пророка. Заммэра Елена Гудкевич пояснила, что для автобусов будут открыты иные места для парковки, а каток отодвинут от храма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская площадь, Ярославль

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Советская площадь, Ярославль

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Турбизнес и экскурсоводы обеспокоены также изменением привычного облика Советской площади и громкой музыкой, которая будет мешать рассказывать о достопримечательностях города. Заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич пояснила, что в этом году, в отличие от прошлого, новогоднее оформление площади выполнят с учетом историко-культурной и визуальной ценности ее архитектурного ансамбля.

«Сейчас все будет по-другому. Во-первых, мы максимально отодвинули каток от главного фасада церкви Ильи Пророка — теперь он не будет мешать фотографированию на ее фоне. Новогоднюю красавицу — елку — мы подберем и поставим тоже очень аккуратно, чтобы она вписалась в архитектурный ансамбль, не заслоняла бы, а дополняла, украшала его. Музыкальное сопровождение новогодних торжеств также будет принципиально изменено — у катка будут играть преимущественно классические и новогодние мелодии, причем громкость их будет существенно уменьшена»,— прокомментировала госпожа Гудкевич.

Для парковки автобусов в новогодние праздники специально освободят от других машин участки улиц Советской (от улицы Трефолева до Советской площади) и Почтовой (от храма Спаса на Городу до Вечного огня). Также рассматривается возможность сделать стоянку на Кедрова.

Бетонные перекрытия, которые будут перекрывать проезд, украсят узорами, чтобы сделать их частью новогоднего оформления.

Алла Чижова