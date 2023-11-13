Турбизнес обеспокоен катком на Советской площади в Ярославле
В мэрию Ярославля обратились представители туристского сообщества, обеспокоенные отсутствием мест для парковки туристических автобусов из-за строительства катка около храма Ильи Пророка. Заммэра Елена Гудкевич пояснила, что для автобусов будут открыты иные места для парковки, а каток отодвинут от храма.
Советская площадь, Ярославль
Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля
Турбизнес и экскурсоводы обеспокоены также изменением привычного облика Советской площади и громкой музыкой, которая будет мешать рассказывать о достопримечательностях города. Заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич пояснила, что в этом году, в отличие от прошлого, новогоднее оформление площади выполнят с учетом историко-культурной и визуальной ценности ее архитектурного ансамбля.
«Сейчас все будет по-другому. Во-первых, мы максимально отодвинули каток от главного фасада церкви Ильи Пророка — теперь он не будет мешать фотографированию на ее фоне. Новогоднюю красавицу — елку — мы подберем и поставим тоже очень аккуратно, чтобы она вписалась в архитектурный ансамбль, не заслоняла бы, а дополняла, украшала его. Музыкальное сопровождение новогодних торжеств также будет принципиально изменено — у катка будут играть преимущественно классические и новогодние мелодии, причем громкость их будет существенно уменьшена»,— прокомментировала госпожа Гудкевич.
Для парковки автобусов в новогодние праздники специально освободят от других машин участки улиц Советской (от улицы Трефолева до Советской площади) и Почтовой (от храма Спаса на Городу до Вечного огня). Также рассматривается возможность сделать стоянку на Кедрова.
Бетонные перекрытия, которые будут перекрывать проезд, украсят узорами, чтобы сделать их частью новогоднего оформления.