«Яндекс Погода»: 13 ноября в Черноземье будет дождливо, до +7°

В понедельник, 13 ноября, почти во всех регионах Черноземья ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура составит от +5° до +7°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Холоднее всего, +5°, будет в Орловской области. На градус выше средняя температура ожидается в Курской и Воронежской областях, на два — в Белгородской, Липецкой и Тамбовской. Белгородская область — единственная в Черноземье, где завтра прогнозируют пасмурную погоду без дождя.

Олег Мухин