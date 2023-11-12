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«Яндекс Погода»: 13 ноября в Черноземье будет дождливо, до +7°

В понедельник, 13 ноября, почти во всех регионах Черноземья ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура составит от +5° до +7°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Холоднее всего, +5°, будет в Орловской области. На градус выше средняя температура ожидается в Курской и Воронежской областях, на два — в Белгородской, Липецкой и Тамбовской. Белгородская область — единственная в Черноземье, где завтра прогнозируют пасмурную погоду без дождя.

Олег Мухин

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