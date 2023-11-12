Израиль сообщил об аресте около 20 членов «Хамаса», захваченных в Газе

Служба общей безопасности Израиля («Шабак») и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о захвате в секторе Газа около 20 членов палестинского движения «Хамас», их допрашивают, передает The Times of Israel.

«Допросы террористов будут использованы для получения актуальной разведывательной информации с места событий и для оказания помощи в продолжении наземной операции и боевых действий»,— говорится в сообщении «Шабака».

Издание приводит слова находящегося в Газе независимого репортера Йониса Тирави, который утверждает, что военнослужащие ЦАХАЛа арестовали несколько перемещенных лиц, укрывавшихся в школе ООН, а также семью в лагере беженцев Аль-Шати.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. При вторжении боевиков на территорию Израиля погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. В результате обстрелов и наземного вторжения Израиля погибли 11 180 палестинцев, ранены 28 тыс. 2 ноября ЦАХАЛ сообщил о полном окружении города Газа.

Эрдни Кагалтынов