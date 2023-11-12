Продавец ночного клуба в центре Саратова рассказал о прибыли 100 тысяч в месяц

В центре Саратова продают ночной клуб. Соответствующее объявление разместили на портале для бесплатных публикаций.

За 2,5 млн руб. предлагают купить действующий бизнес — бар и ночной клуб неподалеку от Театральной площади. «В близости нeт жилых домов, что очень удобнo для нoчного клуба, нeт прoблем с cоседями и никакиx жaлoб», — говорится в объявлении.

В помещениях общей площадью 326 кв. м обещают «отличную» звукоизоляцию, «два этажа могут работать одновременно». Уточняется, что недвижимость не в собственности, но арендная плата «лояльная», а «помещение подходит для оформления лицензии на крепкий алкоголь». Кухня и залы полностью готовы к работе.

Также продавец обещают наработанные базы клиентов и поставщиков, технологию приготовления всех позиций в меню, раскрученные соцсети бара и положительные отзывы о заведении на «Яндекс картах». В числе прочего с будущим собственником «поделятся перспективами на развитие». Автор объявления утверждает, что подтверждаемая документами чистая прибыль бизнеса составляет 100 тыс. руб. в месяц. «Если заняться рекламой еще больше, то прибыль в разы увеличится», — уверяет продавец..

«Каждые выходные проводятся популярные вечеринки с шоу программой, в будни работает паб, можно проводить музыкальные концерты, стендап, которые очень привлекают клиентов», — говорится в объявлении. В состав актива входят: два ледогенератора, барный и кухонный инвентарь, посуда, три морозилки и пять холодильников, звуковое оборудование, по два телевизора и компьютера, ноутбук, восемь камер видеонаблюдения, мебель, вытяжка, кондиционеры, мобильный бар для выездов, наружная реклама и др.

Дарья Васенина

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