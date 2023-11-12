«Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 88:91 (15:28, 25:23, 30:20, 18:20).

У кубанской команды самым результативным игроком стал Окаро Уайт, набравший 23 очка. У соперников больше всех баллов (20) набрал Мел Тримбл.

«Локомотив-Кубань» выиграл половину из десяти матчей. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА впервые проиграл в сезоне, но остается лидером.

Татьяна Ручкина

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