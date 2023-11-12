В Челябинске самолет из Сочи совершил аварийную посадку

В аэропорту Баландино города Челябинска самолет авиакомпании «Победа» совершил аварийную посадку. Он летел рейсом №323 по маршруту Сочи-Челябинск, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По их данным, при посадке возникла техническая неисправность – невыпуск закрылок. На борту находились 181 пассажиров, из них девять несовершеннолетних. Самолет благополучно приземлился в 18:43. При посадке никто не пострадал.

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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