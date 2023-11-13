Легенде «Зенита» - 70
13 ноября отмечает 70-летний юбилей легендарный игрок и тренер «Зенита» Анатолий Давыдов
Анатолий Давыдов сыграл за петербургский клуб 14 сезонов, рекордные 456 матчей, завоевал в 1984-м первое чемпионство. В качестве тренера привел к первой победе в России, когда сине-бело-голубые выиграли кубок в 1999-м. Завоевал с командой бронзу в 2009-м, когда посреди сезона ушел голландский тренер Дик Адвокат. С 2017 года Анатолий Давыдов — директор академии «Зенита». Анатолий Давыдов и «Зенит» ,— в фотогалерее «Ъ-СПб».
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