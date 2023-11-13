Легенде «Зенита» - 70

Анатолий Давыдов сыграл за петербургский клуб 14 сезонов, рекордные 456 матчей, завоевал в 1984-м первое чемпионство. В качестве тренера привел к первой победе в России, когда сине-бело-голубые выиграли кубок в 1999-м. Завоевал с командой бронзу в 2009-м, когда посреди сезона ушел голландский тренер Дик Адвокат. С 2017 года Анатолий Давыдов — директор академии «Зенита». Анатолий Давыдов и «Зенит» ,— в фотогалерее «Ъ-СПб».





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 07.10.2012. Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов во время посадки деревьев в Удельном парке Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 26 августа 1976 года. СССР. Ленинград. Стадион имени Кирова. Чемпионат СССР. «Зенит» (Ленинград) — «Локомотив» (Москва). Игрок команды «ЗЕНИТ» Анатолий Давыдов (слева) и игрок команды «Локомотив» Владимир Эштреков (справа) Фото: ФК «ЗЕНИТ» 22 ноября 1980 года. СССР. Ленинград. Спортивно-концертный комплекс. Чемпионат СССР. Футбольная команда «Зенит» после окончания бронзового матча с командой из Алма-Аты «Кайрат». Анатолий Давыдов (нижний ряд, третий справа) Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» 22 ноября 1980 года. СССР. Ленинград. Спортивно-концертный комплекс. Чемпионат СССР. «Зенит» (Ленинград) — «Кайрат» (Алма-Ата). Анатолий Давыдов третий справа в первом ряду 21 ноября 1984 года. СССР. Ленинград. Спортивно-концертный комплекс. Чемпионат СССР. Футбольная команда «Зенит» (Ленинград) после матча с командой «Металлист» (Харьков). Анатолий Давыдов второй справа в верхнем ряду Фото: ФК «ЗЕНИТ» 1984 год. СССР. Ленинград. Спортивно-концертный комплекс. Футбольная команда «Зенит». Нижний ряд — Сергей Веденеев, Владимир Корнев (тренер), Владимир Долгополов, Павел Садырин (главный тренер), Николай Ларионов, Эдуард Красильников (начальник команды), Михаил Лохов (тренер), Анатолий Давыдов, Николай Воробьев. Средний ряд — Матвей Юдкович (администратор), Михаил Бирюков, Алексей Степанов, Геннадий Тимофеев, Юрий Желудков, Владимир Клементьев, Сергей Кузнецов, Вячеслав Мельников, Игорь Комаров, Валерий Золин, Сергей Приходько, Виктор Михайличенко (массажист). Верхний ряд — Валерий Брошин, Дмитрий Баранник, Сергей Дмитриев, Александр Хвостов (врач), Борис Чухлов, Юрий Герасимов Фото: архив Павла Садырина / ФК «Зенит» Июнь 1984 года. СССР, Ленинград. База ФК «Зенит». На снимке (слева направо): Аркадий Афанасьев, Михаил Бирюков, Борис Чухлов, Сергей Кузнецов, Владимир Клементьев, Алексей Степанов, Валерий Брошин, Николай Ларионов, Юрий Желудков, Сергей Приходько, Павел Садырин (главный тренер), Валерий Золин, Владимир Долгополов, массажист, Сергей Дмитриев, Анатолий Давыдов, Юрий Герасимов, Дмитрий Баранник, Сергей Веденеев Фото: Архив Дмитрия Баранника 1997 год. Кубок России. «Спартак» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург. Стадион имени Стрельцова. Четвертьфинал. Игрок ФК «Зенит» Анатолий Давыдов Фото: ФК «ЗЕНИТ» 1997 год. Стадион имени Эдуарда Стрельцова. Кубок России. Четвертьфинал. «Спартак» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург. Игрок ФК «Зенит» Анатолий Давыдов (слева) и игрок ФК «Спартак» Алексей Бахарев Фото: ФК «ЗЕНИТ» 1997 год. Сочи. Стадион «Жемчужина». Чемпионат России. «Факел» Воронеж — «Зенит» Санкт-Петербург. Игрок ФК «Зенит» Анатолий Давыдов справа Фото: ФК «ЗЕНИТ» 22 марта 1997 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Чемпионат России. Матч между командами «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва. Игрок ФК «Зенит» Анатолий Давыдов в центре Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 26 сентября 1998 года. Россия. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Матч между командами «Зенит» — «Алания» Владикавказ. Чемпионат России. Главный тренер ФК «Зенит» Анатолий Давыдов (слева) и футболист Геннадий Попович (справа) во время матча Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Февраль 1997 года. Россия. Санкт-Петербург. ДСИ на ул.Бутлерова. Товарищеский матч «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Санкт-Петербург). Тренеры ФК «Зенит» Леонид Колтун (слева) и Анатолий Давыдов (справа) Фото: ФК «ЗЕНИТ» 26 мая 1999 года. Москва. Стадион «Лужники». Финал Кубка России. «Динамо» (Москва) — «Зенит». Главный тренер ФК «Зенит» Анатолий Давыдов в центре Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 26 мая 1999 года. Россия, Москва. Стадион «Лужники». Главный тренер ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с Кубком России Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 22 марта 2011 года. Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с игроками команды в Белграде (Сербия) перед товарищеским матчем с ФК «Звезда» (Белград) Фото: Михаил Разуваев / ФК «Зенит» / Михаил Разуваев/ФК «Зенит» 2011 год. Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 25 ноября 2010 года. Двустронняя игра молодежного состава ФК «Зенит» в СКК. Слева направо: Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов, заместитель директора Академии «Зенита» Евгений Кошелев, руководитель Академии «Зенит» Хенк ван Стее Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с игроками команды во время предматчевой тренировки Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» август 2019 года. Турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова. «Газпром»-Академия. Слева направо: старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков, директор Центра повышения квалификации тренеров «Газпром»-Академии» ФК «Зенит» Сергей Морозов и директор «Газпром»-Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с сыном Дмитрием Давыдовым, тренером Академии «Зенита» Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов в центре Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» Август 2018 года. Финальный день XIII турнира памяти Юрия Морозова. Директор Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с лучшим защитником турнира Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Директор Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов на поле «Газпром»-Академии Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» Директор Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов во время мастер-класса воспитанников Академии ФК «Зенит» в городе Кировск Ленинградской области Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / Анна Мейер/ФК «Зенит» Декабрь 2019. Ветераны ФК «Зенит» Сергей Дмитриев, Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» «Газпром»-Академия ФК «Зенит». Директор Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов во время вручения наград командам Академии Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» 20 октября 2021 года. Директор «Газпром»-академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов (справа) и экс-главный тренер ФК «Зенит» Дик Адвокаат (слева) в «Газпром»-Академии Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Март 2022 года. Директор «Газпром»-академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов и директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» Анатолий Давыдов и генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» 24 сентября 2018 года. Юбилей футбольной школы «Зенита». Слева направо: Сергей Фурсенко, председатель правления футбольного клуба «Зенит», Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром», Анатолий Давыдов, директор Академии ФК «Зенит», и Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит» Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» 4 декабря 2013 года. Церемония увековечивания стоп легендарного полузащитника и тренера «Зенита» Анатолия Давыдова, на базе команды в Удельном парке Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» Анатолий Давыдов Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» Следующая фотография 1 / 33 07.10.2012. Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов во время посадки деревьев в Удельном парке Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 26 августа 1976 года. СССР. Ленинград. Стадион имени Кирова. Чемпионат СССР. «Зенит» (Ленинград) — «Локомотив» (Москва). Игрок команды «ЗЕНИТ» Анатолий Давыдов (слева) и игрок команды «Локомотив» Владимир Эштреков (справа) Фото: ФК «ЗЕНИТ» 22 ноября 1980 года. СССР. Ленинград. Спортивно-концертный комплекс. Чемпионат СССР. Футбольная команда «Зенит» после окончания бронзового матча с командой из Алма-Аты «Кайрат». Анатолий Давыдов (нижний ряд, третий справа) Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» 22 ноября 1980 года. СССР. Ленинград. Спортивно-концертный комплекс. Чемпионат СССР. «Зенит» (Ленинград) — «Кайрат» (Алма-Ата). Анатолий Давыдов третий справа в первом ряду 21 ноября 1984 года. СССР. Ленинград. Спортивно-концертный комплекс. Чемпионат СССР. Футбольная команда «Зенит» (Ленинград) после матча с командой «Металлист» (Харьков). Анатолий Давыдов второй справа в верхнем ряду Фото: ФК «ЗЕНИТ» 1984 год. СССР. Ленинград. Спортивно-концертный комплекс. Футбольная команда «Зенит». Нижний ряд — Сергей Веденеев, Владимир Корнев (тренер), Владимир Долгополов, Павел Садырин (главный тренер), Николай Ларионов, Эдуард Красильников (начальник команды), Михаил Лохов (тренер), Анатолий Давыдов, Николай Воробьев. Средний ряд — Матвей Юдкович (администратор), Михаил Бирюков, Алексей Степанов, Геннадий Тимофеев, Юрий Желудков, Владимир Клементьев, Сергей Кузнецов, Вячеслав Мельников, Игорь Комаров, Валерий Золин, Сергей Приходько, Виктор Михайличенко (массажист). Верхний ряд — Валерий Брошин, Дмитрий Баранник, Сергей Дмитриев, Александр Хвостов (врач), Борис Чухлов, Юрий Герасимов Фото: архив Павла Садырина / ФК «Зенит» Июнь 1984 года. СССР, Ленинград. База ФК «Зенит». На снимке (слева направо): Аркадий Афанасьев, Михаил Бирюков, Борис Чухлов, Сергей Кузнецов, Владимир Клементьев, Алексей Степанов, Валерий Брошин, Николай Ларионов, Юрий Желудков, Сергей Приходько, Павел Садырин (главный тренер), Валерий Золин, Владимир Долгополов, массажист, Сергей Дмитриев, Анатолий Давыдов, Юрий Герасимов, Дмитрий Баранник, Сергей Веденеев Фото: Архив Дмитрия Баранника 1997 год. Кубок России. «Спартак» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург. Стадион имени Стрельцова. Четвертьфинал. Игрок ФК «Зенит» Анатолий Давыдов Фото: ФК «ЗЕНИТ» 1997 год. Стадион имени Эдуарда Стрельцова. Кубок России. Четвертьфинал. «Спартак» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург. Игрок ФК «Зенит» Анатолий Давыдов (слева) и игрок ФК «Спартак» Алексей Бахарев Фото: ФК «ЗЕНИТ» 1997 год. Сочи. Стадион «Жемчужина». Чемпионат России. «Факел» Воронеж — «Зенит» Санкт-Петербург. Игрок ФК «Зенит» Анатолий Давыдов справа Фото: ФК «ЗЕНИТ» 22 марта 1997 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Чемпионат России. Матч между командами «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва. Игрок ФК «Зенит» Анатолий Давыдов в центре Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 26 сентября 1998 года. Россия. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Матч между командами «Зенит» — «Алания» Владикавказ. Чемпионат России. Главный тренер ФК «Зенит» Анатолий Давыдов (слева) и футболист Геннадий Попович (справа) во время матча Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Февраль 1997 года. Россия. Санкт-Петербург. ДСИ на ул.Бутлерова. Товарищеский матч «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Санкт-Петербург). Тренеры ФК «Зенит» Леонид Колтун (слева) и Анатолий Давыдов (справа) Фото: ФК «ЗЕНИТ» 26 мая 1999 года. Москва. Стадион «Лужники». Финал Кубка России. «Динамо» (Москва) — «Зенит». Главный тренер ФК «Зенит» Анатолий Давыдов в центре Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 26 мая 1999 года. Россия, Москва. Стадион «Лужники». Главный тренер ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с Кубком России Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 22 марта 2011 года. Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с игроками команды в Белграде (Сербия) перед товарищеским матчем с ФК «Звезда» (Белград) Фото: Михаил Разуваев / ФК «Зенит» / Михаил Разуваев/ФК «Зенит» 2011 год. Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» 25 ноября 2010 года. Двустронняя игра молодежного состава ФК «Зенит» в СКК. Слева направо: Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов, заместитель директора Академии «Зенита» Евгений Кошелев, руководитель Академии «Зенит» Хенк ван Стее Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с игроками команды во время предматчевой тренировки Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» август 2019 года. Турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова. «Газпром»-Академия. Слева направо: старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков, директор Центра повышения квалификации тренеров «Газпром»-Академии» ФК «Зенит» Сергей Морозов и директор «Газпром»-Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с сыном Дмитрием Давыдовым, тренером Академии «Зенита» Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Главный тренер молодежного состава ФК «Зенит» Анатолий Давыдов в центре Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» Август 2018 года. Финальный день XIII турнира памяти Юрия Морозова. Директор Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов с лучшим защитником турнира Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Директор Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов на поле «Газпром»-Академии Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» Директор Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов во время мастер-класса воспитанников Академии ФК «Зенит» в городе Кировск Ленинградской области Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / Анна Мейер/ФК «Зенит» Декабрь 2019. Ветераны ФК «Зенит» Сергей Дмитриев, Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» «Газпром»-Академия ФК «Зенит». Директор Академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов во время вручения наград командам Академии Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» 20 октября 2021 года. Директор «Газпром»-академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов (справа) и экс-главный тренер ФК «Зенит» Дик Адвокаат (слева) в «Газпром»-Академии Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Март 2022 года. Директор «Газпром»-академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов и директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» Анатолий Давыдов и генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» 24 сентября 2018 года. Юбилей футбольной школы «Зенита». Слева направо: Сергей Фурсенко, председатель правления футбольного клуба «Зенит», Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром», Анатолий Давыдов, директор Академии ФК «Зенит», и Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит» Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» 4 декабря 2013 года. Церемония увековечивания стоп легендарного полузащитника и тренера «Зенита» Анатолия Давыдова, на базе команды в Удельном парке Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» Анатолий Давыдов Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»