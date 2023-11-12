В Ершове глава СКР помогает с жильем воспитывающей инвалидов сироте

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о предоставлении в Саратове сироте некачественного жилья, сообщил инфоцентр федерального ведомства.

О ситуации генерал юстиции Бастрыкин узнал из региональных СМИ и соцсетей. В Ершове «сироте, воспитывающей троих детей-инвалидов, предоставлено некачественное жилье. Квартиру во время выпадения осадков регулярно затапливает, из-за чего на потолке и стенах образовалась плесень, поврежден линолеум», — говорится в релизе. Уточняется, что многочисленные обращения в уполномоченные ведомства результата не дали.

В саратовском следственном управлении начали проверку указанной информации. Доклад Александру Бастрыкину представит и. о. главы регионального СКР Дмитрий Костин.

Дарья Васенина

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