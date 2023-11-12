Арестовали возможного виновника ДТП с двумя погибшими под Угличем

Угличский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области, в результате которого погибли мужчина и его несовершеннолетний сын. Об этом сообщили в пресс-службах областной прокуратуры и СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авария произошла 7 ноября в районе деревни Вякирево Угличского района. Мужчина 1983 г.р. и мальчик 2008 г.р. передвигались на мотоблоке, в который врезался автомобиль. Водитель автомобиля уехал с места происшествия и был объявлен в розыск. Пострадавшие скончались от полученных травм.

Водитель был задержан в Москве. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Сегодня, 12 ноября 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места)»,— сообщили в пресс-службе ярославского СКР.

Алла Чижова