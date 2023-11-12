Из-за подозрительного предмета в тамбовском Мичуринске задержаны четыре поезда

Сегодня на станции Мичуринск-Воронежский (Тамбовская область) в вагоне пассажирского поезда Москва–Симферополь был обнаружен подозрительный предмет. Поезд пришлось осматривать сотрудникам правоохранительных органов: он продолжил движение с задержкой в 1 час 1 минуту, следует из сообщения Юго-Восточной железной дороги.

Также были задержаны еще три поезда. Поезд Адлер—Москва простоял лишние 43 минуты, Санкт-Петербург—Москва — 36 минут (причины его нахождения в Мичуринске не поясняются), Санкт-Петербург—Белгород — 35 минут.

Олег Мухин