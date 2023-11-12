В Саратовской области появится новый памятник природы с тюльпанами Геснера

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в личном Telegram-канале о создании в Ершовском районе нового природного памятника — «Сарминской тюльпанной степи».

Речь идет о порядка 700 га полей, где произрастают тюльпаны Геснера. «Цветы занесены в Красную книгу РФ и находятся под угрозой исчезновения. Создание особой зоны поможет их сохранить. Это подтверждают и наши ученые», — объяснил глава региона.

Господин Бусаргин уточнил, что тюльпанная степь станет седьмой степной особо охраняемой зоной в области. «Подобные объекты есть в Новоузенском, Александрово-Гайском, Дергачевском, Пугачевском, Федоровском и Советском районах», — уточнил губернатор.

Ранее в регионе начали готовить документы для лесопарка «Лесной» — на 559,7 га там появится «Урочище «Тинь-Зинь». В Краснокутском районе особо охраняемой зоной признают реликтовый «Дьяковский лес». «Он является единственным крупным лесным массивом в сухих заволжских степях. Его протяженность с севера на юг составляет 19 км, с запада на восток — почти 30 км», — рассказал глава Саратовской области.

Дарья Васенина

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