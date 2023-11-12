«Парма» уступила чемпиону

«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретилась в Перми с действующим чемпионом турнира казанским УНИКСом. Игра завершилась со счетом 77:87 в пользу гостей.

На площадке в составе пермской баскетбольной команды лучше выглядели легионеры. Дабл-дабл оформили Ричард Соломон у него в активе 16 очков и 11 подборов, а Айзея Риз набрал 14 очков и сделал 10 результативных передач.

Парма» идет на 13 й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 3 победы в 10 встречах.

Следующий поединок пермская команда проведет в воскресенье 19 ноября, против клуба из Казахстана «Астана».