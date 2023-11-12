Под Краснодаром водитель «Лады» погиб после столкновения с «КамАЗом»

В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погиб водитель «Лады». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 126-м км автодороги «Краснодар-Верхнебаканский». Предварительно установлено, что 49-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП и организуют дорожное движение на участке трассы, где произошла авария.

Татьяна Ручкина

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