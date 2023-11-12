В офисном центре «Телты» продаются помещения разной площади

В бизнес-центре «Спектр» завода «Телта» на ул. Окулова, 75, к. 2, продаются помещения разной площади. Как указано в объявлении на сайте «Авито», к покупке в здании предлагаются помещения в 60, 100, 350, 500, 1 тыс. и 1,5 тыс. кв. м. При этом в объявлении обозначена общая цена офисного здания в 100 млн руб. Продажей недвижимости в БЦ занимается агентство недвижимости «Партнер-Ф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БЦ «Спектр» на ул. Окулова, 75 к.2, фото - 2ГИС Фото: БЦ «Спектр» на ул. Окулова, 75 к.2, фото - 2ГИС

Четырехэтажный офисный центр «Спектр» располагается в здании, входящем в комплекс завода «Телта». По данным сервиса 2ГИС, в БЦ располагаются офисы 34 организаций, включая заведения общепита и бары. Как указано на публичной кадастровой карте, площадь земельного участка под зданием составляет 1,7 тыс. кв. м.

Завод «Телта» выпускает специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Корпуса «Телты», не задействованные в производстве, сдаются под офисы. В одном из зданий предприятия арендованы помещения для временного размещения художественной галереи. Акции предприятия принадлежат столичному ООО «УК “Центр”», единственным владельцем которого числится Анна Карпова, по данным «Ъ-Прикамье» — супруга бизнесмена Игоря Морозова, бывшего совладельца предприятия, ныне находящегося под арестом в Москве. Господин Морозов проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении средств в рамках исполнения контрактов на поставку телефонных аппаратов для Минобороны в 2014–2023 годах.