В Татарстане призвали уволить чиновников, чьи дети не знают татарский язык

Союз татарской молодежи «Азатлык» призвал «увольнять чиновников в Татарстане, если их дети не знаю татарский язык». С таким плакатом вчера вышел один из активистов движения на улицу Баумана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз татарской молодежи «Азатлык» Фото: Союз татарской молодежи «Азатлык»

В «Азатлыке» напомнили, что ранее подобное решение в Чечни принял глава республики Рамзан Кадыров. «Бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители»,— указал он.

«Считаем, что это отличное решение, и призываем взять на вооружение данный пример в Татарстане. Тем более Татарстан в последнее время активно развивает отношения с Чеченской Республикой»,— сказал «Ъ-Казань» председатель «Азатлыка» Наиль Набиуллин. Он добавил, что «можно пойти дальше, а также увольнять и самих чиновников, которые не знают государственный татарский язык, а также препятствуют внедрению татарского языка во все сферы жизни Татарстана».

«А для того чтобы дети не только чиновников, но и всех жителей Татарстана знали татарский язык, нужно вернуть обязательное изучение татарского языка во всех школах, а также создать полноценную систему татарского образования: детские сады, школы, университет. Без этого полноценное развитие языка невозможности. Глава Чечни поднял очень важный вопрос сохранения языка и предложил отличный выход для стимулирования изучения языка»,— добавил господин Набиуллин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"