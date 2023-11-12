В поселке Петро-Славянка после капремонта открылся стадион

В поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга завершен капитальный ремонт стадиона, сообщили в правительстве Петербурга.

С просьбой отремонтировать стадион на улице Марата, на котором было неухоженное поле и песчаные беговые дорожки, обратился к губернатору Александру Беглову житель поселка.

Площадь нового спортивного комплекса составила 9916 кв. м. На его территории оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки и площадки для занятия физкультурой. По периметру поля расположились зрительские трибуны.

«По поручению Президента Владимира Путина реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни». Глава государства подчеркивал важность создания условий не только для детско-юношеского спорта, но и для привлечения взрослых к систематическим занятиям физической культурой»,— прокомментировал открытие стадиона губернатор Александр Беглов.

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