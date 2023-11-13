Быть в бонусе

Пермский бизнес, несмотря на то что давно ушел с фондового рынка, продолжает активно использовать получение дохода в виде дивидендов. В отличие от крупных федеральных предприятий, региональные компании редко объявляют о решении о выплате дивидендов публично. Тем более что в вопросе выплат хватает конфликтов: размером компенсаций обычно обижает миноритариев государство, а в частных компаниях нередки корпоративные конфликты из-за дивидендной политики между акционерами. Эксперты считают, что в сложные времена, когда предприятиям рискованно вкладывать деньги в развитие или, напротив, понадобились дополнительные деньги, практика выплаты дивидендов — наиболее безопасный способ для акционера получить свое законное вознаграждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До недавнего времени на рынке обращались акции ОАО «Соликамский магниевый завод»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ До недавнего времени на рынке обращались акции ОАО «Соликамский магниевый завод»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кто не спрятался Дополнительный доход в виде получения дивидендов пермяки, как и многие россияне, узнали с начала 1990-х годов. Благодаря приватизации государственной собственности получить акции (обменять их на ваучер, приобрести на фондовом рынке) стало возможно любому желающему.

В 90-е годы ХХ века большинство предприятий Прикамья прошло через акционирование и приватизацию. Контрольные пакеты акций заводов доставались преимущественно топ-менеджменту, изредка — трудовому коллективу. В ходе сделок акции начали попадать на вторичный рынок и уже торговаться на фондовых биржах. У открытых акционерных обществ появился free-float — как правило, небольшое количество ценных бумаг, находящихся в постоянном обороте на фондовом рынке. Для того чтобы поддерживать инвестиционную привлекательность своего бизнеса, заводы начисляли по итогам работы дивиденды. Они платились большинством из пермских предприятий в 1990-е годы.

Однако в нулевые годы в стране начался обратный процесс. Предприятия, ранее выводившие свои акции на рынок в виде IPO, стали проводить делистинг. Наиболее прибыльные предприятия оказывались в руках у одного холдинга, а иногда и вовсе возвращались к государству. Во всех случаях мелкие частные инвесторы прекращали получать дивиденды.

Сегодня в Пермском крае практически не осталось компаний, акции которых обращались бы на российском фондовом рынке. Независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев отмечает, что в Пермском крае осталось не так много суверенных компаний, большинство уже влились в крупные федеральные холдинги. Несмотря на то что многие компании являются открытыми акционерными обществами, но не у многих акции находятся в свободном обращении. «Если компании не очень большие, но интересные, например „Соликамск­бумпром“, то, когда какие-то акции появляются в рынке, их тут же скупают акционеры»,— пояснил господин Матвеев.

С рынка акций в свое время ушли бывшие «голубыми фишками» пермские региональные гиганты — «Уралкалий», «Сильвинит», «Уралсвязь­информ», «Пермэнерго» и другие. Из публичных пермских предприятий, чьи акции можно купить на фондовом рынке страны, осталось только ПАО «Пермэнергосбыт». Предприятие исправно выплачивает дивиденды как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. По итогам 2022 года одна бумага номиналом 3,25 руб. принесла по 15,5 руб. дохода, по итогам 2021-го — 14 руб.

На рынке остались пермские предприятия с облигационными займами, купонные выплаты по которым являются обязательными. Сейчас на бирже торгуются бумаги небольшого числа пермских компаний: «Эр-Телеком», ПНППК и «Инкаба». Все эмитенты — из высокотехнологичных секторов экономики, торги по ним идут с положительной динамикой.

До недавнего времени на рынке обращались акции ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Примерно 11% акций предприятия торговалось на рынке. Однако в 2021 году прокуратура изъяла у крупных частных акционеров 80% акций, а затем обратилась в суд за изъятием ценных бумаг и у миноритариев. В рамках нового иска, ответчиками по которому проходят свыше 2,1 тыс. человек, привлеченное третьим лицом Рос­имущество потребовало запретить им выплату дивидендов по итогам 2022 года на общую сумму более 187 млн руб. Суд заблокировал выплаты. При этом государство выплатило себе щедрые дивиденды на 1,7 млрд руб.

Миноритария может обидеть каждый Аналогичная ситуация складывается у миноритарных акционеров машиностроительных заводов Прикамья. Большинство из них в нулевые годы перешло под контроль государства. Прежде всего речь идет о предприятиях машиностроительного комплекса «Пермские моторы». Появился новый мажоритарий в лице государства, который управляет без какой-либо оглядки на миноритарных акционеров и не задумывается о дивидендной политике. Некогда прибыльные предприятия пермского машпрома стали убыточными, выплаты дивидендов по акциям прекратились. Государство выдает пермским машзаводам серьезные кредиты на развитие производства, в дальнейшем вложенные инвестиции включаются в уставный капитал, проводится допэмиссия акций, которая выкупается государством, что размывает и без того мизерную долю частника.

Одним из примеров является пермское оборонное ПАО «НПО „Искра“», 96% которого принадлежит Объединенной ракетно-космической корпорации. Ранее 25% акций этого АО были привилегированными, и по ним выплачивались дивиденды. Последний раз акционеры получали дивиденды в 2016 году — на эти цели было выделено 5,9 млн руб., тогда как годом ранее — 145 млн руб.

Сейчас из-за масштабных убытков предприятие перестало платить дивиденды. По итогам 2022 года на балансе общества числился убыток в 7,5 млрд руб. В прошлом году ПАО «НПО „Искра“» увеличило уставный капитал на 7 млн руб. — с 1,2 млн до 8,2 млн руб., чем еще больше размыло долю миноритариев. В планах космической корпорации — провести допэмиссию на 12 млрд руб., что окончательно сделает ОРКК практически единственным акционером пермского завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракетный завод АО «Протон-ПМ» последние годы из-за убытков отказывается от выплаты дивидендов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ракетный завод АО «Протон-ПМ» последние годы из-за убытков отказывается от выплаты дивидендов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Схожая ситуация — с АО «Протон-ПМ», у которого уставный капитал с 579 млн руб. в 2011 году вырос до 17,6 млрд руб. к 2023-му. Последние пять лет общество было глубоко убыточным и не платило дивиденды. Между тем в совладельцах «Протона» до 2020 года (год последнего раскрытия акционеров) оставались миноритарии, включая бывшего гендиректора Игоря Арбузова и замгендиректора Михаила Целищева.

Практически никто из миноритариев не решается на публичную борьбу за свои права.

Исключением остается АО «ОДК-Авиадвигатель», у которого миноритарным акционером является Сергей Пермяков. Миноритарий АО (владеет 2,64% акций) пытался добиться отмены решения собрания акционеров предприятия о проведении допэмиссии на 1 млрд акций. Истец посчитал, что собрание неправильно определило рыночную цену одной акции в размере 23,99 руб., поскольку еще в 2017 году суд рассчитал ее стоимость в 58,29 руб. Суд ему отказал, но можно сказать, что акционеры авиастроительного предприятия из госкорпорации ОДК пермского «спорщика» услышали. По итогам 2022 года общество направило на выплату дивидендов 139 млн руб., тогда как годом ранее — ни копейки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2022 года АО «ОДК-Авиадвигатель» направило на выплату дивидендов 139 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ По итогам 2022 года АО «ОДК-Авиадвигатель» направило на выплату дивидендов 139 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам себе заплатишь Иное дело, когда у предприятия один крупный частный акционер или учредитель — он всегда охотно выплачивает дивиденды себе. «Если компания платит дивиденды, то нужно посмотреть, кому это нужно»,— поясняет Эдуард Матвеев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года решили выплатить дивиденды 555 юридических лиц, зарегистрированных в Прикамье, годом ранее таковых было 566. Число незначительно изменилось в основном из-за того, что ряд предприятий просто прекратили публиковать о себе какую-либо финансовую информацию. Возможно, это связано с санкционными опасениями.

Крупнейшим плательщиком дивидендов в Прикамье который год остается ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», по итогам 2022 года выплатившее 53 млрд руб. дивидендов. 17 млрд руб. заплатил «Уралойл», 8,8 млрд руб.— «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Почти 3 млрд руб. выплатило пермское АО «Бастион» своему единственному акционеру — алкогольному холдингу «Синергия». Указанные средства долгие годы копились на балансе пермского ликеро-водочного завода.

Проданная в этом году банком «Траст» птицефабрика «Комсомольская» заплатила своему бывшему акционеру 799 млн руб.— большую часть из 1,1 млрд руб., накопленных птицеводческим обществом за последние годы. Спустя долгие годы выплатило своему акционеру из Кемерово сразу 4,3 млрд руб. АО «Губахинский кокс».

Предприятия, которые в прошлом году из-за санкций ухудшили свое положение, в этом году дивидендами с учредителями не делились. Так, ООО «Свеза Уральский» по итогам 2021 года заплатило рекордные дивиденды в 2 млрд руб., но по итогам 2022 года пермский фанерный комбинат, большую часть года работавший не на полную мощность, таких выплат не делал.

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов, реализовавший в 2021 году несколько крупных активов, был в числе лидеров по получению дивидендов. Его компании «Э.К.С.-Интернешнл» и АО «Пермский облунивермаг» заплатили на двоих 5,5 млрд руб. По итогам 2022 года выплат не было.

Основная часть компаний, которая показывает выплаты дивидендов, тратит на эти цели 100–150 млн руб. Но учредители не отказывают себе и в выплате совсем небольших сумм. Так, пермский автодилер ООО «ВМ Тюмень» заплатил головной компании «Восток-Моторс» по итогам 2022 года 4 тыс. руб. Годом ранее объем дивидендов от этого юрлица превышал 1 млрд руб.

Проданный Олегом Чиркуновым пермский ЦУМ (АО «Торговый центр на Ленина, 45») заплатил новому хозяину — бизнесмену Александру Кириленко после первого года владения сразу 36 тыс. руб. дивидендов. Тогда как прежний хозяин актива перед его продажей получил 159 млн руб.

Сводить счеты Иногда бывает, что у предприятия два крупных владельца и они не могут договориться между собой о размере вознаграждения от бизнеса. Например, акционеры одного из крупнейших химкомбинатов Прикамья — АО «Камтэкс-Химпром» — Игорь Иванов и Владислав Шинкевич разошлись во мнении о выплате дивидендов. На советах директоров представители последнего голосуют против инициатив первого. Но в суды эта ситуация пока не перетекла. А вот акционеры ПАО «Краснокамский завод металлосеток» Лариса Хайруллина и гендиректор общества Дмитрий Пищальников уже начали выяснять отношения в суде. Как сообщалось, среди акционеров нет единства в дивидендной политике.

Выплата дивидендов — по-прежнему наиболее распространенный способ получения владельцем бизнеса своего дохода. «Когда основные акционеры компаний попадают в немного стесненные условия с точки зрения санкций и так далее, им очевидно нужны деньги. В сложные времена деньги нужны всегда больше. Как эти деньги получить? Очевидно, выплатить их в виде дивидендов. Поэтому многие компании дивиденды стали выплачивать»,— поясняет Эдуард Матвеев.

Исполнительный директор инвесткомпании «Финдом» Юрий Скудаев считает, что выплаты дивидендов владельцам пермского бизнеса не сокращаются, поскольку чистая прибыль предприятий растет и акционеры заинтересованы в получении маржи.

По мнению эксперта, платить дивиденды выгоднее, чем искать другой «полулегальный» способов получения бонусов. Получатель дивидендов из РФ платит налог в 13%, нерезидент – 15%. «Это сравнимо с НФДЛ, не вижу проблем с налоговой точки зрения»,— считает Юрий Скудаев.

Дмитрий Астахов