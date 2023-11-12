Ночной клуб Перми избежал штрафа от УФАС на 100 тыс. рублей

Пермскому бар-клубу «Небар» удалось добиться замены административного штрафа от краевого Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) на предупреждение. Об этом свидетельствует документ судебного решения.

В июле краевое УФАС привлекло ночной клуб к административной ответственности в виде штрафа в размере 101 тыс. руб. Поводом стала наружная реклама заведения, в которой было написано: «Лучший ДР со скидкой 50%». Антимонопольная служба посчитала, что «Небар» нарушает требования п. 1 ч. 3 ст. 5 закона №38-ФЗ «О рекламе».

«Небар» посчитал это постановление незаконным и обратился в суд с требованием отмены постановления суда. В итоге суд решил частично удовлетворить требования ночного клуба, заменив штраф на административное наказание в виде предупреждения.

Ночной клуб «Небар» был открыт в декабре 2021 года. Это заведение федеральной сети, знаменитой своими атмосферными вечеринками. Бар-клуб расположен в особняке на ул. Советской, 54.