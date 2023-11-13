Операция «Разморозка»

По оценке пермских инвесткомпаний, в результате санкций на Западе могло быть заморожено до 100 млрд руб. активов пермского бизнеса. При этом до 20% замороженных активов принадлежит розничным инвесторам, покупавшим акции, облигации или депозитарные расписки на западных биржах. В этом году Запад и РФ могут обменяться замороженными активами, но пока до возврата денег еще очень далеко, полагают пермские брокеры. Пермские инвесторы считают рынок Европы для себя потерянным и изу­чают для инвестиций финансовые рынки Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за санкций ЕС против Национального расчетного депозитария оказались заблокированы не только ценные бумаги иностранных эмитентов, но и еврооблигации

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Из-за санкций ЕС против Национального расчетного депозитария оказались заблокированы не только ценные бумаги иностранных эмитентов, но и еврооблигации

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Депозитарии всех стран Начавшаяся в 2022 году СВО на Украине стала причиной всевозможных санкций со стороны западных стран против российских инвесторов. Центробанк по состоянию на 30 ноября 2022 года оценивал объем заблокированных активов в 5,7 трлн руб. Из них, по данным российского регулятора, чуть больше 20% — это активы, принадлежащие розничным инвесторам, то есть обычным россиянам, которые через брокеров покупали на Западе еврооблигации как российских, так и зарубежных эмитентов. В большинстве своем такие инвесторы не были связаны с российскими властями.

С марта 2022 года крупнейшие европейские депозитарии Euroclear и Clearstream, ссылаясь на санкции ЕС, остановили все операции по счетам россиян, а позже официальный Брюссель усугубил заморозку активов, наложив блокирующие санкции на российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). Всего оказались замороженными активы 5 млн российских инвесторов.

Из-за санкций ЕС против НРД оказались заблокированы на счетах депозитария в Euroclear не только ценные бумаги иностранных эмитентов, но и еврооблигации и депозитарные расписки российских эмитентов. В итоге для многих инвесторов оказались недоступны и операции с такими бумагами, и проводимые по ним платежи в виде погашений и выплат купонов.

Согласно отчетности Euroclear и Deutsche Borse Group (куда входит депозитарий Clearstream), общий объем заблокированных в России активов Euroclear и Clearstream составляет €2,9 млрд, или около 320 млрд руб.

Российские компании, размещавшие свои ценные бумаги (еврооблигации, депозитарные расписки) на западных биржах, и чьи бонды были заморожены, по-своему решали проблему. В частности, такие эмитенты стали выпускать замещающие облигации и выплачивают доход российским инвесторам, правда уже не в валюте, а в рублях. В целом, как признают участники рынка, эта мера сняла некоторое напряжение среди российских инвесторов.

Надежды у отечественных инвесторов вернуть свои вложения появились в декабре 2022 года, когда Национальный расчетный депозитарий получил разрешение на разблокировку иностранных активов от минфина Люксембурга и от казначейства Бельгии. Однако массовой разблокировки активов так и не произошло. В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инвесторы вернули активы из-за рубежа примерно на 3 трлн руб.

Размораживай пермское Объем замороженных активов пермяков точно не известен. «Можно только предположить, что если ЦБ оценивает все замороженные активы россиян в 5,7 трлн руб., то на долю пермяков должно приходиться около 100 млрд руб.»,— считает гендиректор инвесткомпании «Финдом» Юрий Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские инвесторы собирались судиться с западными депозитариями

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Российские инвесторы собирались судиться с западными депозитариями

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом доля «пострадавших» клиентов у пермских брокеров небольшая. Гендиректор Пермской фондовой компании Сергей Токарев оценивает ее в 5%, глава «Инвестленда» Игорь Вагизов — в 15–20%. «Большая часть замороженных активов инвестирована в акции американских и глобальных компаний,— поясняет Юрий Гаврилов.— Кроме этого, крупные клиенты приобретали еврооблигации в основном высокодоходных эмитентов».

После того как финансовые власти Евросоюза пообещали в декабре 2022 года разблокировать средства, практически все профучастники обратились за лицензией на «разморозки» в казначейства Бельгии и Люксембурга, уточнил Юрий Гаврилов. «Увы, достоверно не известно ни об одном положительном решении»,— отметил участник рынка.

«Все попытки разблокировать активы наших клиентов были безуспешными. Это повисшие активы, перепродать их нельзя»,— говорит Сергей Токарев.

Удается «разморозить» активы в индивидуальном порядке. «Часть клиентов пошли за индивидуальной лицензией. Уже известно несколько положительных кейсов. Однако это очень незначительный процент от всех обращений, и самое главное — никто не понимает, каким должен быть исчерпывающий набор документов, чтобы получить положительное решение»,— рассказывает Юрий Гаврилов из «Финдома». Гендиректор «Инвестленда» Игорь Вагизов сказал BG, что «заявки рассматриваются и есть отдельные положительные примеры». Главное, чтобы инвестор не входил в санкционный список, иначе шансов на разблокировку нет, уверяет господин Вагизов.

Российские инвесторы собирались судиться с западными депозитариями. Так, в июле 2023 года в Арбитражный суд Москвы иск подала УК «Первая» (ранее — «Сбер Управление активами») с требованием взыскать с бельгийского Euroclear Bank 184,8 млрд руб. В октябре Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к европейскому депозитарию Euroclear Bank из-за неправомерного удержания средств на корреспондентских банковских счетах в размере 665 млн руб. Все они пока не рассмотрены. «Перспектива в судах еще более туманная. Решение российских судов имплементировать затруднительно, судиться в Брюсселе затратно и долго»,— считает Юрий Гаврилов.

Решения этой проблемы до сих пор не найдено, говорят пермские брокеры. «Тема очень болезненная, и комплексного решения пока нет. Мы все ждем, что некоторый сдвиг произойдет в середине декабря, когда по указу Президента РФ от 9 сентября 2023 года №665 произведут некий обмен замороженных денег в Euroclear с блокированными рублями нерезидентов»,— надеется господин Гаврилов. Этот указ прописывает механизм обмена активами. Нерезидентов пошлют требовать средства с заблокированных в ЕС активов РФ, а россиянам перераспределят выплаты с евробондов. Минфин направит купоны по валютным облигациям на специальный счет и попросит НРД направить требования выплатить эту сумму в валюте из заблокированных активов. В этот момент произойдет виртуальный обмен заблокированных активов России на деньги в рублях со спецсчета «И», которыми рассчитаются с российскими инвесторами по дивидендам и облигациям в рублях. «Должны еще выйти дополнительные инструкции. Ждем»,— добавил BG гендиректор «Финдома».

Не манит облигация BG опросил ряд пермских бизнесменов, и лишь один из них признался, что пострадал от заморозки активов на Западе. Собеседник BG рассказал о ситуации на условиях анонимности. «Все на паузе»,— посетовал он, отметив, что спасти активы не было никакой возможности: заморозили их раньше, чем ввели санкции к НРД. Собеседник BG рассказал, что он инвестировал «по классике»: не покупал бумаги одного эмитента, а «складывал яйца по разным корзинам». Благодаря этому часть средств ему удалось спасти. Речь идет о евробондах «Газпрома», которые он купил на Западе в валюте. Российская монополия выпустила в РФ новый пакет облигаций и заместила замороженный на Западе.

Большинство пермских предпринимателей, инвестировавших средства, вложениями в западные рынки не занимались. Бывший гендиректор пермских «Минудобрений» и СИБУРа Геннадий Шилов заявил BG, что вкладывал средства только в российские бумаги. Экс-гендиректор пермского «Газпрома» Николай Благов сообщил, что после 2014 года перестал вкладывать в западные бумаги — после того как резко подорожала иностранная валюта. Тогда бизнесмену удалось хорошо заработать на разнице курсов. «Давно из них вышел»,— заверил он.

Не имеет зарубежных счетов пермский бизнесмен Александр Репин. По его мнению, настоящий предприниматель должен зарабатывать в бизнесе, а не на росте котировок. «Пока ты можешь, деньги надо зарабатывать самому. Те, кто имеет свои накопления, но не имеет своего бизнеса — пусть инвестируют. А если у тебя есть бизнес, кощунственно вкладывать в западные бумаги»,— уверен предприниматель.

Даже если произойдет обмен активов, и брокеры, и частные инвесторы считают, что западный рынок ценных бумаг потерян надолго: покупать акции западных гигантов — это риск. «Сейчас все будут осторожничать, риски непредсказуемые. Все же понимаю, что эта история не про рынок, а про политику»,— говорит пермский бизнесмен, пострадавший от заморозки средств.

«Интерес выхода на западные рынки через Европу уже потерян»,— соглашается Игорь Вагизов. В то же время он наблюдает сейчас бурный рост интереса к инвестициям в зарубежные активы через Азию: Китай, Гонконг и ОАЭ.

Сергей Токарев из «Пермской фондовой компании», напротив, отмечает, что инвесторы делятся на агрессивных и консервативных. Первые, по его мнению, продолжат скупать западные бумаги, привлекая для этого депозитариев из дружественных стран, например из Казахстана. Среди клиентов ПФК нет тех, кто пользуется такими схемами, но интересанты были, рассказал участник рынка. По его оценке, рынок ценных бумаг в РФ за последний год вырос на 300%, есть куда инвестировать и зарабатывать на этом. «Было бы желание»,— считает топ-менеджер инвесткомпании.

Вячеслав Суханов