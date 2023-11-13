С госпомощью

Пермские предприятия в целом справились с последствиями западных санкций и стали более активно увеличивать инвестиции в производство, свидетельствуют данные Пермьстата. За первые полгода объем вложений вырос на 16,7%, тогда как годом ранее рост был только 6%. Наибольший рост продемонстрировали отрасли, связанные с госуправлением и обеспечением военной безопасности. Эксперты отмечают, что рост инвестиций связан с увеличением государственной поддержки. В то же время их настораживает тот факт, что частный бизнес сокращает объемы вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За первое полугодие объем инвестиций предприятий Прикамья вырос на 16,7%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ За первое полугодие объем инвестиций предприятий Прикамья вырос на 16,7%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным Пермьстата, за полгода 2023 года пермские предприятия инвестировали в основной капитал 167,9 млрд руб. Рост составил 16,7%, что значительно больше аналогичного показателя 2022 года. Тогда за полгода объем инвестиций составил 104 млрд руб. (рост 6%).

Наибольший рост инвестиций был отмечен в нескольких сферах. Так, инвестиции в госуправление и обеспечение военной безопасности, в социальное обеспечение выросли в 5,3 раза и составили 2,832 млрд руб., в деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — в 3 раза (3,1 млрд руб.), в сферу водоснабжения и водоотведения — в 2,2 раза (1,3 млрд руб.), в строительство — в два раза (1,7 млрд руб.).

Инвестиции предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, выросли на 17,8%. На 26,8% увеличились объемы вложений в образование, на 12,9% — в обрабатывающие производства, и на 5% — в сферу транспортировки и хранения.

При этом ряд отраслей продемонстрировали серьезное падение объема инвестиций. В сфере «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» объем инвестиций составил 51,9% от уровня вложений за шесть месяцев 2022 года. Инвестиции в сфере оптовой и розничной торговли снизились на 28,7%, в профессиональную научную деятельность — сократились на 29,6%, а в ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — на 28,7%.

По источникам финансирования большинство предприятий вкладывали собственные средства — это 72,9% всего объема инвестиций; 27,1% — привлеченные средства, причем 13,6% инвестиций были профинансированы из бюджетов, в том числе 3,3% из федерального, 8,9% из регионального. За счет банковских кредитов было осуществлено 6,8% инвестиций.

Председатель регионального отделения «Деловой России», директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов считает, что первое время росту инвестиций препятствовали санкции со стороны западных стран. Поэтому многие проекты были поставлены на паузу из-за невозможности их реализовать, купить нужное оборудование. Многие проблемы со временем удалось решить, были найдены другие пути поставок или выбраны новые поставщики. «Если раньше это была Европа, Германия, то сейчас все переориентировали на азиатский рынок»,— говорит господин Теплов.

После начала спецоперации были также прекращены поставки некоторой продукции из различных стран. Поэтому отечественные производители вынуждены наращивать объемы производства. «Много локальных потребностей, соответственно под это приобретается оборудование и вкладываются денежные средства»,— уточнил Дмитрий Теплов. Он также отметил, что инвестируют сегодня и госкомпании. «Мы видим по Пермскому краю много инвестиционных проектов. Предприятия оборонно-промышленного комплекса сейчас имеют планы по развитию, потому что нужно создавать дополнительные мощности. Также, к примеру, гражданское самолетостроение»,— пояснил эксперт.

Дмитрий Теплов считает, что падение инвестиций по некоторым видам деятельности, например по розничной торговле, может быть связано с изменением структуры рынка. По его мнению, пандемия способствовала переориентации потребителей на онлайн-покупки. Поэтому сейчас крупные интернет-агрегаторы строят в Пермском крае большое количество складских комплексов. Сегодня в регионе около десятка таких проектов, отметил он.

Директор КРМЗ предполагает также, что, возможно, статистика еще не отражает всех тенденций. Например, по такой сфере деятельности, как гостиничное дело, в Пермском крае, напротив, наблюдается серьезный рост. «Для Пермского края 2023 год был довольно удачным. Региону было уделено пристальное внимание в связи с трехсотлетием, и номерной фонд пермских гостиниц был заполнен»,— отметил эксперт. Он напомнил, что сейчас в регионе реализуется несколько крупных проектов в сфере гостеприимства, причем не только в Перми, но и в Губахе. «На самом деле многие инвестируют деньги в эту сферу. Пока статистика по какой-то причине не отражает эти показатели»,— считает Дмитрий Теплов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отечественные производители вынуждены наращивать объемы производства, чтобы закрыть локальные потребности рынка после ухода иностранных компаний

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Отечественные производители вынуждены наращивать объемы производства, чтобы закрыть локальные потребности рынка после ухода иностранных компаний

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам декана экономического факультета ПГНИУ, доктора экономических наук, профессора Татьяны Миролюбовой, рост объема инвестиций связан прежде всего с ростом государственных вложений. Это и инвестиции в госуправление и гособоронзаказ, а также вложения в инфраструктурные проекты. Вслед за гособоронзаказом неплохой рост показывают обрабатывающие отрасли. «Если смотреть на общую картину по стране, то происходит рост в сфере металлургии, металлообработки и машиностроения, а это как раз те отрасли, на которых специализируется Пермский край»,— подчеркнула Татьяна Миролюбова.

Она также отмечает привлечение в Пермский край федеральных средств на развитие инфраструктуры. «В этом смысле губернатор Пермского края показал хорошие лоббистские способности. Удалось получить не только федеральные инфраструктурные кредиты, но и прямые инвестиции, например на строительство межвузовского кампуса. Эти деньги уже запланированы в федеральном бюджете»,— напомнила госпожа Миролюбова.

Число ПИП Для привлечения инвестиций в Пермском крае выстроена система работы с бизнесом. Для реализации мероприятий по формированию благоприятного инвестклимата в регионе работают несколько институтов, в том числе Агентство инвестиционного развития (АИР), созданное региональными властями для обеспечения комплексной поддержки инвестиционных проектов по принципу одного окна на безвозмездной основе. При губернаторе Дмитрии Махонине действует также Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Так, в регионе работает механизм поддержки масштабных инициатив — приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Инициативы, получившие данный статус, могут заявиться на получение инвестиционного налогового вычета, а также применить пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций либо получить земельный участок под инвестпроект на льготных условиях. По информации минэкономразвития Пермского края, всего на сегодняшний день в региональном портфеле 86 ПИП с общим объемом инвестиций более 600 млрд руб. и созданием более 10 тыс. рабочих мест. Ежегодно количество таких проектов растет. Если в 2021 году статус ПИП был присвоен 12 проектам, то в 2022-м — 27 проектам (рост в 2,5 раза). С начала 2023 года и на 1 ноября статус ПИП присвоен 25 проектам. И до конца года региональные власти намерены поддержать еще несколько проектов, уточнили в минэкономразвитии. В настоящее время основной приоритет отдается проектам в сфере логистики, объектов придорожного сервиса и туризма.

Получить административную поддержку и налоговые льготы могут и предприниматели, реализующие менее объемные проекты, открыв производство на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), площадке технопарка или индустриального парка. Кроме того, в регионе идет работа по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ).

«То, что госинвестиции растут — это хорошо. Тревожный сигнал — то, что не растут частные инвестиции»,— считает Татьяна Миролюбова. Рост госинвестиций можно проследить и по источникам финансирования. «Единственный минус в том, что доля привлеченных средств (а это банковские кредиты) снижается. Это очевидное и ожидаемое последствие повышения ключевой ставки Центробанка»,— отметила специалист. По ее словам, обычные банковские кредиты становятся все менее доступны бизнесу. «Проектов с такой рентабельностью, чтобы покрывала такой сумасшедший процент по кредиту, наверное, нет сейчас»,— предположила госпожа Миролюбова.

Ирина Суханова