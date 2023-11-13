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Время всегда хорошее

В сложные времена деньги всегда нужнее, говорят эксперты. Однако если задуматься, то уже трудно вспомнить времена, когда для российского бизнеса времена были не сложными. В последние годы бизнес сталкивается с бесконечным количеством трудностей.

Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Финансы и бизнес»

Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Финансы и бизнес»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Финансы и бизнес»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бизнес уже довольно много потерял — сначала в результате пандемии, потом из-за санкций и заморозки своих активов на Западе. Некоторые ранее запланированные проекты обесценились, а часть вложенных средств можно считать безвозвратно потерянными.

Однако кризис, как известно, это не только потери, но и время возможностей. Сегодня эти возможности видятся в создании импортозамещающего производства, необходимого для государства. Многим предприятиям действительно удалось наладить новые каналы поставок, найти новых партнеров. С деньгами сложнее. Если раньше брать кредиты под новые проекты было делом рискованным, то сегодня это, учитывая возросшие процентные ставки, кажется почти нереальным. Не удивительно, что в отсутствие частных средств сегодня основным инвестором на рынке является государство, которое тратит очень много, особенно на оборонное производство.

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