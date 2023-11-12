В Ашинском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В городе Аша Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада». Сейчас сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, авария произошла вечером 11 ноября на улице Узколейной. 22-летний водитель отечественного автомобиля по неустановленным причинам выехал с дороги и врезался в дерево. В результате молодой человек скончался от полученных травм, 38-летний пассажир доставлен в медучреждение.

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