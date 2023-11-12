В Петербурге задержали подростков, ограбивших пункт выдачи Wildberries

Петербургская полиция задержала трех подростков, которые забрали товар на 40 тыс. руб. из пункта выдачи маркетплейса Wildberries и не заплатили, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подростков задержали 10 ноября. Один из них учится в восьмом классе, второй в десятом, про третьего сообщается, что ему 17 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное в пункте выдачи частично изъяли.

Еще одного 17-летнего подростка допросили в связи со стрельбой из сигнального пистолета, после чего отпустили. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

9 ноября в 18:34 в полицию Центрального района обратился сотрудник пункта выдачи маркетплейса, расположенного в доме 15 по 10-ой Советской улице. Он сообщил, что пятеро неизвестных похитили товар на сумму 40 тыс. руб. Двое из них получили заказ по QR-коду, а когда сотрудник ушел на склад за заказом для другого клиента, скрылись. На улице они распаковали пакет с заказом, в котором был сигнальный пистолет. Один из компании выстрелил в сторону 13-летнего подростка.

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