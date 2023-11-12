Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл «Астане» в Казахстане

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл «Астане» из одноименного города в матче Регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 80:72 (31:23; 15:15; 13:15; 21:19). Матч проходил в столице Казахстана на велотреке «Сарыарка». За матчем наблюдали около тысячи зрителей.

В первой четверти игра началась со встречных курсов. «Уралмаш» и «Астана» нагоняли друг друга, но затем «Уралмаш» отстал на восемь очков после трехочкового от защитника Карвела Андерсона. Во второй половине реализация казахстанцев немного снизилась ввиду закрытия гостями пространства под кольцом и входом в штрафную, однако дальние броски реализовывались штатно и отрыв достиг 12 баллов. К конце БК «Уралмаш» прибавил и смог сократить отрыв вновь до восьми. Счет после первой части игры составлял 31:23.

Вторая четверть стартовала с инициативы «Уралмаша». Ближе к половине четверти БК «Астана» разыгрался и ушел в отрыв на 11 очков. Далее «Уралмаш» начал активнее атаковать и реализовывать свои броски. Предпринятые попытки позволили отыграть несколько очков, сократив отрыв до четырех баллов. В тот же момент БК «Уралмаш» взял тайм-аут, после которого сразу сел в оборону ввиду затяжной атаки казахстанцев. Концовка была за БК «Астана» и отставание от них составило восемь очков.

В третьей четверти игроки «Астаны» хорошо оборонялись и сделали несколько результативных бросков, заработав отрыв в 12 баллов второй раз за встречу. Но уралмашевцы быстро оправились и пошли в атаку, где пытались отыграть разницу в счете. К половине четверти у гостей получилось сократить отрыв лишь до девяти очков. Однако сразу, как началась вторая пятиминутка разыгрывающий капитан «Астаны» Рустам Мурзагалиев забросил дальний бросок с боковой линии и вернул отрыв в 12 очков. После этого «Уралмаш» забросил пару штрафных и двухочковых, а отрыв был уменьшен в два раза. На третьей минуте Адам Канкел трехочковым броском увел казахстанцев от риска растерять все преимущество. В концовке БК «Уралмаш» смог отыграть три балла. Счет 59:53 и разница между клубами составила шесть очков.

Четвертая четверть была сначала за гостями из Екатеринбурга — они открыли счет и могли сократить отрыв в два раза, но фол «Астаны» за секунды до дальнего броска Антона Глазунова («Уралмаш») привел к отмене попадания. БК «Астана» перехватил инициативу быстрыми атаками, уйдя в отрыв на 10 очков. Двумя попаданиями в два и три очка, последний из которых за Гарреттом Нэвелсом, «Уралмаш» сократил разницу до пяти. Встречные атаки команд со штрафными бросками хозяев увеличила открыв на два очка. Ошибки в передачах и быстрые контратаки соперников добавили еще три очка отставания «Уралмашу». За последние две минуты матча гостям не удалось изменить ход встречи в свою пользу. Матч завершился со счетом 80:72.

Лучшие снайперы встречи — защитник Карвел Андерсон и форвард Дэвин Дэвис из «Астаны» (19 очков). У «Уралмаша» наиболее результативным стал Тайрелл Нэльсон (18 очков).

Следующий матч баскетбольная команда «Уралмаш» сыграет 17 ноября в Екатеринбурге против «Самары».

Александр Стародумов

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