Жительница Снежинска перевела мошенникам почти 6 млн рублей

В Снежинске местная жительница попыталась заработать деньги с помощью криптовалютного рынка, но наткнулась на злоумышленников и перевела им около 6 млн руб. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), сообщает пресс-служба полиции Южного Урала.

По предварительным данным, 56-летняя пострадавшая нашла в интернете сайт, выдавший себя за площадку криптовалютного рынка. После регистрации с ней связался брокер и описал все дальнейшие действия. Спустя месяц жительница перевела на счет злоумышленников из личных средств около 2,8 млн руб., после чего оформила кредит на 3 млн руб. По словам потерпевшей, она «ранее знала о случаях мошенничества, но не придала значение этой информации, считая, что ее это не коснется».

Полиция Южного Урала призывает жителей региона быть бдительными и не разговаривать со злоумышленниками, предлагающих подозрительные финансовые операции.

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