Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения собак на школьниц в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации с нападением собак на школьниц в Магнитогорске. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

8 ноября текущего года в районе Магнитогорского вокзала бродячая собака напала на 14-летнюю школьницу, причинив телесные травмы. Схожая ситуация произошла в сентябре – в этом же районе собака напала на 9-летнюю девочку. По этим фактам Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в региональном следственном управлении по ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность).

Как сообщает пресс-служба СК России, местные жители «неоднократно жаловались по поводу указанных животных в различные инстанции, однако результатов это не принесло».

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