«Сатурн-Р» оспаривает в апелляции отказ краевых властей в выдаче разрешения на строительство дома в Чапаевском

«Сатурн-Р» в апелляционной судебной инстанции оспаривает отказ регионального минимущества в выдаче разрешения на строительство жилого дома в микрорайоне Чапаевском. В октябре суд признал законным и обоснованным отказ министерства выдать разрешительную документацию ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» на строительство дома по ул. Соликамской в Перми. Согласно картотеке на сайте арбитражного суда, апелляционная жалоба компании была подана 31 октября. Заявление принято к производству, заседание назначено на 6 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Сатурн-Р» планировал возвести жилой дом на ул. Соликамской на участке площадью 5,3 тыс. кв. м. С заявлением о выдаче разрешения на строительство ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» обратилось в минимущество в феврале 2022 года, но получило отказ и решило его оспорить в суде. В минимуществе отмечали, что документы, представленные «СМУ №3 Сатурн-Р», не соответствуют установленным требованиям к строительству. В частности, застройщик не представил ведомству информацию, подтверждающую беспрепятственный проезд пожарной техники к дому. Заявитель не представил также техусловия на подключение новостройки к сетям теплоснабжения, выданные уполномоченной организацией. В министерстве подчеркивали, что при выдаче разрешений на строительство домов особое внимание обращают на соблюдение требований безопасности.

На месте бывшего автодрома «Чапаевский» по ул. Соликамской «Сатурн-Р» планирует возвести малоэтажные дома. ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» уже получило разрешения на строительство нескольких домов в Чапаевском — на ул. Токарной, 15и, 15к, 15ж, 15л и 15н.