В Екатеринбурге скончался чиновник, курировавший вопросы развития транспорта

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и администрация города выразили соболезнования родным и близким заместителя директора МБУ «Центр организации движения» Евгения Селеткова. Чиновник скончался в возрасте 46 лет после тяжелой болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gorodfm.ru Фото: gorodfm.ru

Как сообщили в мэрии, Евгений Селетков курировал вопросы транспортного развития Екатеринбурга. С 2000 года он работал в комитете по транспорту и связи городской администрации. В 2009 году его назначили на должность директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации движения». С 2014 года до настоящего времени мужчина работал заместителем директора этого МУПа.

«Евгений Витальевич принимал активное участие в развитии интеллектуальной транспортной системы Екатеринбурга: автоматизированной системы управления дорожным движением, системы видеонаблюдения и мониторинга движения транспорта. Разрабатывал и внедрял мероприятия по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети мегаполиса»,— прокомментировали в пресс-службе администрации. Там добавили, что Евгений Селетков являлся одним из лучших специалистов в сфере организации дорожного движения.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте