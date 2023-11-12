Авиарейс из Тюмени в Петербург задержали на 17 часов из-за тумана

Авиарейс 6452 компании «Россия» из тюменского аэропорта Рощино в петербургский Пулково задержали на 17 часов из-за тумана, который накрыл Тюмень ранним утром, сообщили телеканалу «78» в пресс-службе аэропорта.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, рейс должен был отправить в 5:45 по местному времени. Расчетное время вылета — 23:00. На него зарегистрировалось 125 пассажиров.

В компании «Россия» телеканалу сообщили, что рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета после выполнения предыдущего рейса. Из-за тумана он совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Челябинске.

«Самолет уже прибыл в Тюмень. Задержка увеличена из-за окончания рабочего времени экипажа, которому предоставлен обязательный отдых»,— сообщили в авиакомпании.

Пассажиров разместили в гостинице и предоставили им питание. Им также предложили использовать другие рейсы «России» и Аэрофлота.

Утром в воскресенье туман стал причиной задержки более 10 рейсов в аэропорту Рощино. Часть самолетов направили на запасные аэродромы в Челябинск и Екатеринбург.

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