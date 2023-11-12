На пожаре в Губахе пожарные спасли восемь человек

На пожаре в многоквартирном жилом доме в Губахе пожарные спасли восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. Из-за короткого замыкания электропроводки в подвале дома загорелась кладовка. Площадь возгорания составила 24 кв. метра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Огнеборцы спасают жителей дома на пожаре в Губахе, фото - ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: Огнеборцы спасают жителей дома на пожаре в Губахе, фото - ГУ МЧС по Пермскому краю

В тушении огня были задействованы 35 специалистов и 8 единиц техники МЧС России. Пермские огнеборцы с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух пять человек, еще троих - по трехколенной лестнице, самостоятельно эвакуировались шестеро.