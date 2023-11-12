Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»

Министерство обороны Израиля заключило соглашение о продаже Финляндии системы противоракетной обороны «Праща Давида». Стоимость сделки оценивается в €317 млн, сообщает The Times of Israel.

Представитель министерства обороны Израиля Эяль Замир подписал «историческое соглашение» в штаб-квартире ведомства. Это первое соглашение о поставках израильской системы противоракетной обороны другому государству.

Со стороны Хельсинки на встрече присутствовали посол Финляндии в Израиле Нина Нордстрем и атташе по вопросам обороны Финляндии полковник Оула Астельйоки.

Система ПРО «Праща Давида» была разработана израильской компанией Rafael совместно с американской Raytheon. Она способна ликвидировать воздушные цели малой дальности, неуправляемые ракеты большого калибра и дозвуковые крылатые ракеты. Была введена в систему обороны Израиля в 2017 году.

В апреле стало известно о намерении Хельсинки купить израильскую систему ПРО. Согласно тем договоренностям, Израиль предоставляет Финляндии «Пращу Давида», включая перехватчики, пусковые установГенеральный директор министерства обороны Израиля Эяль Замир ки и радары, которые будут подключены к финским системам управления и контроля.

Из-за совместной разработки ПРО экспорт системы из Израиля был невозможен без одобрения США. В августе Вашингтон одобрил совершение сделки.

Александра Горошилова