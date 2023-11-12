Онлайн-консультации врачей получают 12% работающих жителей Краснодара

За онлайн-консультациями к врачам обращаются 12% экономически активных краснодарцев. Как сообщает сервис SuperJob, каждый пятый из них — прямо на рабочем месте.

Женщины пользуются сервисами телемедицины чаще мужчин (14 и 10% соответственно). Больше всего онлайн-консультаций от врачей получают жители столицы Кубани в возрасте от 35 до 44 лет. Кроме того, чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто позволяет себе такие услуги.

Однако 23% респондентов однозначно негативно оценили последнюю онлайн-консультацию у врача, которую проходили. 47% жителей города остались довольны таким опытом.

Татьяна Ручкина

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