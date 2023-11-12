Пермский манеж «Спартак» стал спортивной школой

МАУ «Физкультурно-спортивный центр “Спартак”» переименовано в одноименную спортивную школу. Факт регистрации изменений в налоговой инспекции отражен в базе «СПАРК-Интерфакс» 8 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми «Ъ-Прикамье» пояснили, что легкоатлетический манеж «Спартак» всегда был центром притяжения жителей Индустриального и Дзержинского районов Перми для занятий физической культурой и спортом, в нем также располагалась одноименная спортивная школа.

«В целях продолжения сложившейся традиции физкультурно-спортивный центр “Спартак” переименован в спортивную школу “Спартак” для осуществления следующих основных видов деятельности: реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, а также проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания»,— сообщил источник.

«Проведенная реорганизация позволит учреждению осуществлять образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки и принимать участие в обеспечении спортивного резерва для сборных команд Перми и Пермского края. После ввода легкоатлетического манежа “Спартак” в эксплуатацию и передачи его муниципальному автономному учреждению дополнительного образования “Спортивная школа “Спартак” будет произведен набор в группы спортивной подготовки по легкой атлетике и спортивной борьбе на бесплатной основе»,— уточнили в комитете.

«Спартак» — крупнейший крытый легкоатлетический манеж в Перми. В 2019 году администрация города выкупила его с торгов за 160 млн руб. В июне 2021-го началась реконструкция объекта. После завершения работ общая площадь «Спартака» будет составлять 10,3 тыс. кв. м. В манеже появятся беговые дорожки длиной 200 м со скруглениями по радиусу и дорожки для спринтерского бега длиной 60 м. Подрядчик — ООО «Строительно-монтажный трест №6» обновит зал для занятий бадминтоном и зал единоборств, обустроит секторы для толкания ядра, для прыжков в длину и в высоту, трибуны, судейскую и комментаторскую кабины, тренажерный зал с раздевалками, медико-диагностический центр. В общей сложности «Спартак» сможет принимать до 700 человек в день. Сметная стоимость реконструкции манежа — 562,6 млн руб.