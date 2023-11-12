В Екатеринбурге сотни человек пришли проститься с погибшим на СВО добровольцем

В Екатеринбурге 11 ноября прошло прощание с 44-летним добровольцем Алексеем Шишигиным. По данным портала Е1, на прощание пришли около двухсот человек. Мужчина ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО) в марте этого года, погиб 19 октября, когда выносил раненого с поля боя.

По данным издания, до окончания контракта оставалось две недели. У погибшего остался двухлетний сын и жена. Мужчина был награжден орденом Мужества посмертно.

«Он достойно погиб в тот момент, когда пошел выручать раненых. Чужая жизнь была дороже своей, и он остался на этом поле боя»,— цитирует издание друга погибшего добровольца.

Алексей Шишигин служил в МВД. В 2017 году участвовал в боевых действиях на Кавказе. В октябре 2022 года вышел на пенсию в звании старшего лейтенанта.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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