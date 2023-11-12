В Тюменской области в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок

В Тюменской области на 19-м км автодороги Заводоуковск-Упорово произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе 14-летний ребенок, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, на трассе столкнулись «Нива» и «Лада Гранта». По предварительным данным, 54-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу для обгона столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Из-за аварии на автодороге частично ограничивали движение.

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