В результате пожара в жилом доме в Томске пострадали 9 человек

В результате пожара в двухэтажном брусовом жилом доме в Томске пострадали девять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. Ранее местные СМИ сообщали об отравлении шестерых жителей дома угарным газом.

По данным местного издания Vtomske.ru, пожар произошел в ночь на 12 ноября в доме по улице Ванцетти в 03:29 по местному времени (23:29, 11 ноября по мск). Огонь распространился на 165 кв. м. На момент прибытия пожарных огонь охватил квартиры на втором этаже. Сотрудники экстренных служб спасли двух человек, вытащив их через окна.

Vtomske.ru уточняет, что пятеро — мужчина 1972 года рождения, девушки 2004 и 2008 годов рождения, женщины 1980 и 1951 годов рождения — госпитализированы в областную клиническую больницу с отравлением угарным газом. Мужчина 1949 года рождения госпитализирован с ожогами первой степени щеки и роговицы глаза.

Пожар был устранен в 06:05 по местному времени (02:05 по мск). В его ликвидации участвовали 31 человек, 8 единиц техники и 3 звена газодымозащитной службы. Причина пожара неизвестна.

«Остальные жильцы от временного жилья отказались. В понедельник погорельцы приглашены на прием в администрацию для помощи в оформлении документов и последующей выплаты материальной помощи»,— сообщили в мэрии Томска.