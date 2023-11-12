За год в Свердловской области обновили около 400 лифтов за 1,3 млрд рублей

За 2023 год в Свердловской области обновят более 400 лифтов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Так, до конца года в области планируется заменить 410 лифтов на общую сумму 1,3 млрд руб. Уже заменено и запущено в эксплуатацию 338 лифтов.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в следующем году хотят заменить 326 лифтов. «На эти цели предполагаются дополнительные средства из бюджета региона. Точное количество лифтов, подлежащих замене в следующем году за счет поддержки областного бюджета, будет определено к концу декабря»,— рассказал господин Смирнов.

В домах, где фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора лифты с истекшим сроком эксплуатации уже полностью заменены. Но там, где средства формируется на специальном счете собственников необходимо заменить порядка 1,5 тыс. лифтов. Ранее в регионе признали, что средств на замену старых лифтов не хватает.

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