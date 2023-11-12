В Краснодаре на улице Каляева остановилось движение трамваев

В Краснодаре на улице Каляева от Северной в сторону Западного депо приостановлено движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Причиной приостановки транспорта стало авто на трамвайном полотне. Сообщается, что маршруты №3 и 7 временно перенаправлены в ЮМР.

В КТТУ также отметили, что посадка на автобусы №89 временно производится не на остановке «ТРК Галактика», а на остановке «СБС». Изменения произошли из-за сторонних ремонтных работ.

Татьяна Ручкина

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