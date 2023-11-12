Девелопер «Железно» получил положительное заключение экспертизы на строительство третьего дома в Перми

Кировский застройщик «Железно» получил положительное заключение экспертизы проектной документации на возведение третьего дома на месте бывшего Пермского мясокомбината. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, заключение выдано ООО СЗ «Железно-Пермь» 8 ноября. Третий многоквартирный дом ЖК «Камаполис» на месте мясокомбината будет возводиться в рамках второй очереди строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория пермского мясокомбината

Фото: Железно Пермь Территория пермского мясокомбината

Фото: Железно Пермь

Подготовкой проектной документации для СЗ «Железно-Пермь» занималось ООО «Пермоблпроект».

Девелопер «Железно» планирует возвести «Камаполис» на территории, ограниченной улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной. Жилой комплекс с социальной и транспортной инфраструктурой строится по договору о комплексном развитии территории (КРТ), заключенному между краевым минимуществом и ООО «Спецзастройщик “Железно Пермь”» в декабре 2022 года. На месте бывшего мясокомбината появятся жилые дома от 4 до 10 этажей с несколькими высотными доминантами — до 17 этажей. Компания также возведет общественное пространство, детский сад на 320 мест, который передадут в муниципальную собственность. Разрешение на возведение первого и второго домов комплекса девелопер получил в августе и сентябре.