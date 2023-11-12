Глава СК РФ взял под контроль инцидент с избиением школьницы в Новосибирске
Глава Следственного комитета России потребовал подготовить отчет о расследовании случая с избиением 11-летней девочки в Новосибирской области. По информации ведомства, накануне СМИ сообщили о школьнице, которая получила телесные повреждения в результате ссоры с одноклассником.
Следственный комитет начал по данному факту проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).
Поручение дано председателем СК России руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву.