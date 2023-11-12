Глава СК РФ взял под контроль инцидент с избиением школьницы в Новосибирске

Глава Следственного комитета России потребовал подготовить отчет о расследовании случая с избиением 11-летней девочки в Новосибирской области. По информации ведомства, накануне СМИ сообщили о школьнице, которая получила телесные повреждения в результате ссоры с одноклассником.

Следственный комитет начал по данному факту проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).

Поручение дано председателем СК России руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова