Девять человек пострадали при пожаре в деревянном доме в Томске

В результате пожара в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в Томске пострадали девять человек, их доставили в Областную клиническую больницу. Возгорание произошло ночью 12 ноября по улице Ванцетти, сообщает главное управление МЧС по региону. Площадь возгорания составила 165 кв. м.

Сотрудникам ведомства удалось ликвидировать пожар в 06:05 местного времени. К тушению привлекались 31 человек, три звена газодымозащитной службы, восемь единиц техники. Причина возгорания выясняется.

По предварительным данным, дом не признан аварийным. Всего в нем проживает 21 человек.

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Лолита Белова