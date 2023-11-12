Девять человек пострадали при пожаре в деревянном доме в Томске
В результате пожара в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в Томске пострадали девять человек, их доставили в Областную клиническую больницу. Возгорание произошло ночью 12 ноября по улице Ванцетти, сообщает главное управление МЧС по региону. Площадь возгорания составила 165 кв. м.
Сотрудникам ведомства удалось ликвидировать пожар в 06:05 местного времени. К тушению привлекались 31 человек, три звена газодымозащитной службы, восемь единиц техники. Причина возгорания выясняется.
По предварительным данным, дом не признан аварийным. Всего в нем проживает 21 человек.