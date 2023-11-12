Отряд российских кораблей зашел в порт Читтагонг в Бангладеш

Российские корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга» зашли в порт Читтагон в Бангладеш, сообщил корреспондент ТАСС. Последний раз российские военные заходили в Бангладеш 50 лет назад.

«Это свидетельство того, что отношения наших двух государств сейчас находятся на очень высоком уровне»,— сказал в беседе с ТАСС почетный консул России в Читтагонге Ашик Имран.

В результате войны за независимость Бангладеш в 1971 году причалы и акватория порта Читтагонг оказались заминированы. Руководство республики обратилось к СССР с просьбой помочь освободить порты Бангладеш от минных полей. Группа советских экспертов выполняла операцию по разминированию с апреля 1972-го по июнь 1974 года. За время операции было протралено 1002 квадратных мили акватории порта, возвращено в строй 12 причалов.