В Кореновске водитель легковушки врезался в столб и погиб

В Кореновске произошло ДТП, в котором погиб водитель легковушки. Об этом сообщает отдел МВД по Кореновскому району.

Авария случилась ночью на 1264 км + 900 метров трассы М4 «Дон». Водитель автомобиля «Лада Приора» двигался в сторону Краснодара. Он съехал с дороги, после чего врезался в столб освещения. По предварительным данным, причиной ДТП стало не соблюдение скоростного режима.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.

Татьяна Ручкина

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