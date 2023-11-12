Сын экс-мэра Алапаевска Билалова получил серьезное ранение на СВО

Сын экс-мэра Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова получил серьезную травму на специальной военной операции (СВО), сообщил он у себя в социальных сетях.

«2 ноября во время выполнения боевых задач под Кременной Руслан вместе со своими боевыми товарищами попал под обстрел. Ему повезло... Он выжил… Он видел, как в той кровавой мясорубке в доли секунд оборвались жизни других двух бойцов»,— написал бывший мэр.

Сайгид Билалов рассказал, что у сына серьезное ранение в глаз. Из госпиталя Белгорода его транспортировали в московский специализированный госпиталь. Сейчас ему предстоит пройти несколько операций.

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