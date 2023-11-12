После вылета в низший дивизион «Амкар» сменит тренерский штаб

Вчера ФК «Амкар» на восьмом из десяти мест завершил чемпионат второй лиги класса «А» группы «Серебро». Этот результат не позволил команде продолжать выступление в классе «А» и привел к переводу в класс «Б», который является низшим, третьим по значению во второй лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент футбольного клуба "Амкар" Валерий Чупраков

Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ Президент футбольного клуба "Амкар" Валерий Чупраков

Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ

После поединка с ФК «Челябинск» состоялась прямая линия с президентом ФК «Амкар» Валерием Чупраковым. Он взял на себя ответственность за выступление команды в сезоне, заявив, что совершил ошибки. На вопрос о собственной отставке, господин Чупраков ответил, что останется на своем посту и его контракт рассчитан на пять лет. Впрочем, по его словам, работодатель может его уволить, не удовлетворившись итогом работы.

Также, по словам президента «Амкара», у действующего тренерского штаба завершаются сроки соглашения о сотрудничестве 15 ноября. Продлены они не будут. На данном этапе ведутся переговоры с рядом кандидатов на роль наставника команды.

Переход в нижний дивизион по мнению господина Чупракова, не должен сказаться на отношении спонсоров клуба. Однако ситуация станет более определенной в будущем году. Так же Валерий Чупраков пообещал обнародовать программу работы над ошибками, которые привели «Амкар» к такому результату, и программу развития клуба на близлежащую и долгосрочную перспективу.

С апреля главным тренером клуба является Иван Черенчиков. Перед ним была поставлена задача выйти с «Амкаром» в первую лигу.