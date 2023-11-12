Турпоток в Удмуртию вырос до 623 тысяч человек

По итогу первого полугодия 2023 года туристический поток в Удмуртию вырос на 50% и достиг отметки в 623 тыс. туристов. Речь идет о гостях из других регионов России. Об этом рассказала руководитель агентства по туризму республики Юлия Бадаш, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, продолжительность поездок также выросла с 1-2 дней до 3-4. Самыми востребованными туристическими направлениями оказались Ижевск — 300 тыс. туристов, Воткинск — 175 тыс., Сарапул — 98 тыс. Гости интересовались зоопарком Удмуртии, парком динозавров «Динополис», а также музеем-усадьбой Чайковского, Сарапульским музеем-заповедником и музеем Калашникова.