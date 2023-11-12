Ученые не поедут в Уганду и Индонезию представлять интересы Прикамья

Из бюджета Прикамья на 2024 год будут исключены средства на поездку в республики Уганду и Индонезию. На эти цели ранее предполагалось выделить 2,7 млн руб. в виде субсидии АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня “Рациональное недропользование”». Против таких расходов выступила контрольно-счетная палата Пермского края. Как пояснила заместитель председателя КСП Ирина Денисова, у организации отсутствуют полномочия на представление интересов Пермского края. «Данные полномочия у нас закреплены за министерством экономического развития и инвестиций Пермского края»,— уточнила она. С этой позицией согласились депутаты. На рабочей группе по подготовке бюджета 2024–2026 годов ко второму чтению эта поправка была одобрена.