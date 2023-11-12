В столкновении с поездом в Иркутской области погибли трое

В дорожно-транспортном происшествия на участке между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги Иркутской области погибли три человека. По предварительной информации, в столкновении погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте, ДТП произошло ночью 12 ноября. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

По факту происшествия братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В результате ДТП, задержаны два поезда. С задержкой до четырех часов ожидается прибытие пассажирских поездов - №347 Северобайкальск– Барнаул, а также №91 Северобайкальск - Москва, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

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Лолита Белова