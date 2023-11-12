Армия Израиля: около 200 тыс. жителей Газы покинули город за три дня

Примерно 200 тыс. жителей Газы ушли из города на юг анклава за последние три дня, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, это указывает на утрату «Хамасом» контроля над городом.

Как утверждает господин Хагари, жители покидают Газу «вопреки инструкциям» членов «Хамаса», передает The Times of Israel. Израильская армия обвиняет палестинское движение в использовании мирного населения в качестве живого щита.

Представитель ЦАХАЛ также опроверг сообщения о том, что израильские войска ведут осаду больницы Аш-Шифа на севере сектора Газа. Утверждает, что в районе больницы был неудачный запуск ракет со стороны «террористических организаций в анклаве».

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября в секторе Газа. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,2 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже больше 10,8 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26,9 тыс. человек ранены.

Леонид Уварчев