ВСУ обстреляли белгородские Валуйки, повреждена линия электропередач

Сегодня вечером под обстрел ВСУ попал город Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным главы региона, пострадавших нет.

При этом в одном из частных домов есть повреждения: выбиты окна, а также посечены кровля и забор. Кроме того, в результате обстрела оказалась повреждена линия электропередач.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей. На территорию региона несколько раз заходили диверсанты.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова